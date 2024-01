Al momento la testa è tutta sul campionato, come è giusto che sia a una dozzina di giorni dal big match contro l'Inter, ma presto ladovrà pensare anche alla, competizione dove ha raggiunto la semifinale battendo il Frosinone in casa con un netto 4 a 0. Nel penultimo (e doppio) step del torneo i bianconeri affronteranno la: la gara di andata è in programma il 3 aprile all'Allianz Stadium, in un orario ancora da definire, mentre quella di ritorno il 24 dello stesso mese all'Olimpico di Roma.