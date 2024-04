Sono tre idellache, in caso di ammonizione nel match di oggi, salterebbero la semifinale di ritorno dicontro la. Si tratta di Manuel, Federicoe Filip, che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto tra poche ore all'Allianz Stadium. Nessun calcolo, dunque, da parte di Massimiliano Allegri, che tra le mura amiche deve necessariamente andare a caccia di una vittoria. L'esterno serbo e il difensore azzurro, tra l'altro, non hanno preso parte alla sfida di sabato di campionato, il primo perché influenzato e il secondo per scelta tecnica. Questa sera, invece, toccherà a loro.