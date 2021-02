3









In scena questa sera, all'Allianz Stadium, il ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Si parte dal 2-1 bianconero ottenuto a San Siro settimana scorsa, e si riparte più o meno con gli stessi giocatori. Da una parte e dall'altra. La gara sarà visibie su Rai 1 a partire dalle 20.45; diretta testuale, commenti e pagelle su IlBianconero.com.



GLI INDIZI DI FORMAZIONE - Partiamo da cosa sappiamo, sponda Juve: torna in porta Gianluigi Buffon, come confermato anche nell'intervista a JTV di mister Pirlo. In difesa probabile rientro di Demiral e De Ligt come coppia di centrali; sugli esterni Cuadrado e Danilo sono in vantaggio su Alex Sandro, ma tutto dipenderà dalle condizioni di Morata. Se lo spagnolo non dovesse essere a disposizione, cambierebbe lo status del colombiano: da titolare in difesa a potenziale pedina offensiva a gara in corso. Del resto, questi sono calcoli che Pirlo dovrà fare. Così come con McKennie: Bentancur e Rabiot sembrano certi di un posto, Bernardeschi si gioca un posto con Chiesa. Ma potrebbero anche partire dal 1' entrambi, con l'americano in panchina. Da non sottovalutare l'aspetto diffidati: tra i bianconeri ci sono Alex Sandro, Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, Cristiano Ronaldo, De Ligt, Demiral, Morata e Rabiot. Scorri nella gallery dedicata per le probabili formazioni