Dopo la vittoria per 2-1 a San Siro nella gara di andata della scorsa settimana, la Juventus riceve l'Inter all'Allianz Stadium per difendere il vantaggio, forte di due reti segnate fuori casa, e vincere definitivamente questa semifinale di Coppa Italia. La squadra allenata da Pirlo ha perso solo un match finora nel 2021, proprio contro i nerazzurri in campionato, poi ha ingranato un ruolino più consono ai colori bianconeri. Nel mese di febbraio ha vinto due gare su due, tra coppa e campionato. Per questo incontro fuori dai convocati di Pirlo sia Arthur che Dybala che Ramsey.

FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Morata, McKennie, Bonucci, Chiesa, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Peeters. All. Pirlo

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, L. Martinez. A disp: Padelli, Radu, Gagliardini, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Perisic, Young, D'Ambrosio, Pinamonti. All. Conte

Qui di seguito potete seguire tutti gli aggiornamenti del match in tempo reale



ENETSCORE_WIDGET:(match_center_plus46' - Dopo un primo tempo finito senza recupero, inizia un secondo tempo senza cambi all'intervallo44' - Ancora CR7 si libera al tiro, è De Vrij a immolarsi e respingere sulla schiena la conclusione ravvicinata del fuoriclasse della Juve42' - Primo squillo Juve: Ronaldo riceve defilato a pochi metri dalla linea di fondo e dalla porta: finta a mettere fuori tempo Skriniar e sinistro rasoterra, Handanovic chiude le gambe e mette in corner di piede30' - Demiral mura tutti, prima Lautaro poi Eriksen, poi Buffon è indotto all'errore coi piedi dal pressing alto nerazzurro. L'occasione più clamorosa per l'Inter resta il colpo di petto di Lukaku sulla punizione precedente, ma i bianconeri faticano a regger l'urto degli uomini di Conte25' - Occasionissima Inter: punizione dal vertice dell'area, Eriksen la mette forte verso il secondo palo, Lukaku la devia addirittura col petto, palla di poco a lato22' - Hakimi e Barella si trovano a memoria! Il terzino nerazzurro s'incunea per vie centrali e prova il tiro dal limite: il solito Demiral si oppone10' - Ancora, la Juve gioca ma l'Inter affonda: sulla destra Hakimi entra in area scappando ad Alex Sandro, mette palla rasoterra arretrata e Demiral allontana. Poi Lautaro Martinez arriva per battere a rete da ottima posizione, ma sull'arrivo di Bernardeschi a chiudere "cicca" il pallone. Scampato pericolo per i bianconeri5' - Dopo un inizio propositivo della Juventus, su una rimessa laterale difensiva recupera palla Barella, che prova a servire l'accorrente Eriksen al limite dell'area, ma il danese scivola e permette a Cuadrado di far ripartire i bianconeri