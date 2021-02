DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



Dunque, è Finale. La sesta, in Coppa, nelle ultime sette stagioni; fa eccezione soltanto l’edizione 2018/19. La Juventus ha raggiunto la Finale di Coppa Italia per la 20ª volta nella sua storia - seguono Roma (17) e Inter (13). Anche in questo caso, come nel 2018 e nel 2020, i bianconeri sono giunti all’ultima fase del torneo senza mai perdere alcuna partita.



GLI ALTRI FACTS



L’Inter è stata eliminata in ciascuna delle ultime quattro occasioni in cui è arrivata in semifinale di Coppa Italia, di cui due volte contro la Juventus (nel 2015/16 e 2020/21).



La Juventus è imbattuta in 11 delle 12 gare disputate dall’inizio del 2021 in tutte le competizioni, vincendo 10 di queste partite (1N) ed è imbattuta in nove delle ultime 10 sfide contro l’Inter in tutte le competizioni, vincendo in sei occasioni (3N).



L’Inter è rimasta imbattuta in solo due delle ultime sette trasferte contro la Juventus in tutte le competizioni (5P), pareggiando in entrambi i casi a porte inviolate.



L’Inter è rimasta a secco di gol in ciascuna delle ultime sette trasferte contro la Juventus in tutte le competizioni.