Stasera la Juventus giocherà a San Siro la semifinale di Coppa Italia contro il Milan. I numeri dimostrano come i bianconeri hanno ottime possibilità di centrare la finale, una volta arrivati a questa fase del torneo.



LE ULTIME 4 SEMIFINALI - La Juventus ha passato il turno in tutte le ultime quattro occasioni in cui ha disputato le semifinali di Coppa Italia: è già record per i bianconeri, che non avevano nemmeno mai passato questo turno per tre volte di fila.



EFFETTO TRASFERTA - La Juventus ha passato il turno in sei delle nove occasioni in cui ha giocato la semifinale di andata di Coppa Italia in trasferta, incluse tre contro il Milan (1992, 2002 e 2012).