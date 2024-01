Il tabellone di Coppa Italia

Sarebbe il, che lo scorso 19 dicembre ha battuto il Napoli 4 a 0, l'avversaria dellaai quarti di finale di, per raggiungere i quali i bianconeri dovranno però superare lanel match casalingo di domani sera.Dall'altro lato del tabellone, ilche ieri sera ha sconfitto il Cagliari per 4 a 1 a San Siro è in attesa di conoscere la sua prossima sfidante, che sarà una tra Atalanta e Sassuolo: il match tra queste ultime due squadre si disputerà oggi alle 18.00 al Gewiss Stadium di Bergamo; in programma alle 21.00, invece, la sfida tra Roma e Cremonese. Già fuori dalla competizione, oltre al Napoli, anche l'Inter, su cui ha avuto la meglio il Bologna.