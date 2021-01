Testa al Genoa, anche se c'è l'Inter dietro l'angolo. La Juventus torna in campo e lo fa in Coppa Italia: questa sera, all'Allianz Stadium, arriva il Genoa di Ballardini. In una gara secca che vale gli ottavi di finale della competizione: da vedere su Rai Uno e sulla piattaforma RaiPlay.



Scelte forzate, alcune obbligate, di sicuro senza la libera e massima scelta per Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero ritrova Chiellini dal primo minuto e al suo fianco lancerà Dragusin. I dubbi veri però sono a centrocampo: l'unico sicuro del ruolo sembra essere Rabiot. In avanti, due certezze e un dubbio: dove gioca Bernardeschi?



Leggi le probabili formazioni nella gallery dedicata!