Juve-Frosinone, dove vederla in TV e in Streaming

Juve-Frosinone, le probabili formazioni

La Juventus dopo le due vittorie contro la Salernitana sfiderà il Frosinone giovedì. La Coppa Italia è un obiettivo concreto per Massimiliano Allegri, come ha ammesso in conferenza stampa pochi giorni fa.Juve-Frosinone, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia con calcio d'inizio alle 21 di giovedì 11 gennaio all'Allianz Stadium di Torino, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5, mentre sarà visibile in streaming tramite le app di Mediaset Play e Sportmediaset.Perin; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Nicolussi Caviglia, Iling Jr; Yildiz, Milik. All. AllegriFROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Kaio Jorge, Ibrahimovic. All. Di Francesco