C'è già un'assenza certa nella Fiorentina per la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juve, che sancirà il ritorno al Franchi di Dusan Vlahovic con la nuova maglia. Il prossimo 2 marzo la squadra viola non potrà contare su Martinez Quarta, squalificato per una giornata dopo l'espulsione rimediata nella gara dei quarti contro l'Atalanta. Il difensore potrà comunque tornare a disposizione per il ritorno all'Allianz Stadium.