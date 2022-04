"La Fiorentina ha vinto le ultime tre trasferte di Coppa Italia (tra cui le due di questa stagione); è dall’agosto 1996 che la formazione toscana non infila almeno quattro successi consecutivi fuori casa nella competizione (sei in quel caso).



La Fiorentina ha perso soltanto una volta nelle ultime sette trasferte (2N) disputate in tutte le competizioni, cogliendo ben quattro vittorie in questo parziale (tra cui l’ultima in Coppa Italia a Bergamo e l’ultima in campionato a Napoli).



Prima dello 0-1 nel match d’andata, la Fiorentina era andata a segno in tutte le precedenti 15 partite di Coppa Italia (39 gol in totale - 2.6 di media a match).



Con 53 conclusioni a testa, Juventus e Fiorentina sono le due squadre che hanno tentato più tiri in Coppa Italia nel 2022; i bianconeri contano, però, cinque conclusioni nello specchio più della Viola (26 v 21) e più di qualsiasi altra squadra nel periodo".



