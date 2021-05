Questa sera Juventus e Atalanta si troveranno dalle due parti opposte della barricata per la finale di Coppa Italia. Nel frattempo, le due società hanno partecipato insieme ad un'iniziativa di avvicinamento alla finale. Questo il comunicato dell'Atalanta: "Un evento organizzato nell’ambito delle iniziative proposte in avvicinamento alla finale di #TIMVISIONCup #Coppa Italia Atalanta-Juventus è quello al quale ha partecipato Ivan #Pelizzoli nelle vesti di Legend atalantina. Pelizzoli ha presenziato e visitato il Centro vaccinale di Reggio Emilia. Per la Juventus era presente David Trezeguet".