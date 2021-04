3









Dal 1° giugno ci sarà la possibilità di ospitare mille persone negli impianti all'aperto per le regioni in zona gialla: lo prevede il Decreto riaperture del governo, che ha deciso quindi di finire il campionato a porte chiuse. Potrebbero essere fatta però un'eccezione per la Coppa Italia. Per la sfida tra Juve e Atalanta a Reggio Emilia infatti la Sottosegretaria al Dipartimento dello Sport Valentina Vezzali sta lavorando per riportare i tifosi allo stadio, come racconta La Gazzetta dello Sport.



IL DECRETO - L'obiettivo della Figc è quello di ottenere una deroga sulla capienza, aprendo il Mapei Stadium al 10% (2.300 persone). La Vezzali si è appellata anche al comma 3 dell'articolo 6 del Decreto, dove si legge che "in relazione a specifici eventi o competizioni può essere stabilita, di concerto con il ministro della Salute, una data diversa". La Juve ritrova i suoi tifosi? Saranno decisive le prossime ore.