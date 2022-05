Mercoledi sera si affronteranno Juventus ed Inter nella sfida dell'Olimpico che, assegnerà la fatidica Coppa Italia a chi avrà la meglio tra le due. I nerazzurri proveranno a ripetere quanto accaduto in Supercoppa, e la Juve dal canto suo, vuole sicuramente la rivincita di quella sfortunata partita. Ma c'è anche un altro dato da registrare e da monitorare soprattutto, perchè in caso di vittoria, Madama diventerebbe la prima squadra ad aver battuto Simone Inzaghi in almeno 10 confronti tra Lazio ed Inter.