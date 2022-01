5







di Benedetta Panzeri, inviata a Lecco

Boattin risponde a Njoya all'ultimo istante. Si conclude sull'1-1 il Derby d'Italia tra Juventus Women e Inter, valido per la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Ecco i nostri voti alle ragazze bianconere:



PEYRAUD-MAGNIN 6 - Sempre attenta, sul gol non può praticamente nulla.

LUNDORF 6 - Buona gara. In difesa è una garanzia, soprattutto nel primo tempo: quando si alza è brava ad aggredire le avversarie, offrendo buoni spunti offensivi e arrivando a sfiorare il gol.

GAMA 6 - Prestazione opaca nel primo tempo, nella ripresa alza il ritmo e si rende protagonista di alcune importanti chiusure, che consentono alla squadra di ripartire. Come le compagne di reparto, fatica molto a contenere Njoya.

LENZINI 6 - Si prende qualche rischio di troppo, ma nel complesso non sfigura (dall'80' NILDEN s.v.)

BOATTIN 7 - Non particolarmente brillante nel primo tempo, nella ripresa cerca qualche spunto ma non sempre risulta efficace. Mezzo voto in più per il gol olimpico allo scadere, una perla direttamente da calcio da angolo.

CARUSO 5.5 - Un po' in difficoltà (dall'80' ZAMANIAN s.v.)

ROSUCCI 5.5 - Partita poco memorabile (dal 66' PEDERSEN 6 - Appena entrata risolve un paio di situazioni delicate, ma dopo il gol dell'Inter sparisce dai radar)

CERNOIA 6 - Come Gama alza il ritmo nel secondo tempo, senza però riuscire a incidere (dal 76' BONFANTINI 7 - Ottimo ingresso, sulla fascia destra cerca sempre l'uno contro uno e crea diversi grattacapi alle nerazzurre. Cambia il ritmo della gara e sfiora il pareggio in un paio di occasioni)

BONANSEA 5.5 - Di occasioni non ne ha, ma fa anche fatica a crearsele (dal 66' GROSSO 6 - Entra con il piglio giusto, con lei la squadra sembra più veloce)

STASKOVA 5.5 - Una grande occasione nel primo tempo e poco altro.

HURTIG 5.5 - Poco brillante



MONTEMURRO 6 - L'ingresso di Bonfantini dà la scossa a un match che sembrava incanalato verso la vittoria nerazzurra. La squadra, ad ogni modo, non sembra esattamente nel suo momento migliore.