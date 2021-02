La Juventus affronta l'Inter a San Siro nella semifinale di andata di Coppa Italia due settimane dopo la dura sconfitta in campionato. Come sempre nel "derby d'Italia" gli occhi sono puntati anche sulla direzione arbitrale. Il direttore di gara è l'abruzzese Gianpaolo Calvarese, che stasera allo stadio Meazza è coadiuvato dai guardalinee ​Ciro Carbone e Giorgio Peretti e dal quarto uomo ​Davide Massa. Il Var è uno specialista come ​Massimiliano Irrati, coadiuvato dall'Avar​ Giorgio Paganessi.



Qui di seguito la cronaca degli episodi da moviola di Inter-Juve di Coppa Italia



20' - Intervento duro in anticipo di Barella su Alex Sandro vicino alle panchine: l'arbitro fischia solo punizione, tra le proteste juventine



14' - Ammonito Demiral, che va a fare un fallo da dietro inutile su Sanchez nella trequarti offensiva