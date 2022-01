di Benedetta Panzeri, inviata a Lecco

Tempo di un altro Derby d'Italia per la Juventus Women. La squadra di Joe Montemurro scende in campo questo pomeriggio allo Stadio "Rigamonti Ceppi" di Lecco per la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia, sfidando l'Inter dell'ex coach Rita Guarino. Le bianconere, reduci dal pareggio in campionato contro la Fiorentina, devono fare a meno di Cristiana Girelli, positiva al Covid, ma possono contare su Valentina Cernoia, in un ottimo momento di forma. Fischio d'inizio del big match alle 14.30. Arbitra il signor Mario Saia della sezione di Palermo.



Segui la diretta con noi de IlBianconero.com:



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Inter (4-3-3): Gilardi; Sonstevold, Kathellen, Kristjansdottir, Merlo; Simonetti, Csiszar, Brustia (dal 63' Karchouni); Bonetti (dall'87' Polli), Njoya Ajara (dal 75' Marinelli), Pandini (dal 75' Portales). A disp. Durante, Landstrom, Karchouni, Santi, Marinelli, Polli, M. Portales, Pavan, Vergani. All. Guarino



Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Lenzini (dall'80' Nilden), Boattin; Caruso (dall'80' Zamanian), Rosucci (dal 66' Pedersen), Cernoia (dal 76' Bonfantini); Bonansea (dal 66' Grosso), Staskova, Hurtig. A disp. Aprile, Forcinella, Panzeri, Nilden, Sembrant, Pedersen, Grosso, Zamanian, Bonfantini. All. Montemurro



89' - Nerazzurre a un passo dal raddoppio



82' - Occasione Juve, Bonfantini vicina al pareggio



74' - GOL INTER. Njoya intercetta una conclusione di Karchouni e insacca in rete.



73' - Karchouni al tiro sull'ennesimo assist di Njoya, Peyraud-Magnin c'è sempre



48' - Inter subito pericolosa, con un colpo di testa di Kathellen che scheggia la parte alta della traversa sugli sviluppi di un calcio di punizione



46' - Si riparte!



45' - Fine primo tempo, squadre nello spogliatoio sul risultato di 0-0. Match ancora bloccato al "Rigamonti Ceppi", con poche occasioni da entrambe le parti



44' - Caruso tenta due volte il tiro, la difesa nerazzurra respinge



32' - Njoya ancora al tiro dopo una bella azione offensiva dell'Inter, Peyraud-Magnin sempre attenta



28' - Lundorf ci prova con un potente tiro dal limite destro dell'area, che tocca l'esterno del palo



19' - Occasione per Staskova, che colpisce la palla di testa dopo un corner. Merlo salva sulla linea, con le bianconere che non riescono a ribattere in rete



17' - Njoya ancora pericolosa sugli sviluppi di un calcio di punizione, Peyraud-Magnin attenta



8' - Tiro pericoloso di Njoya dopo una bella incursione sulla fascia destra, Peyraud-Magnin respinge



3' - Ci prova subito Cernoia da fuori area, nessun problema per Gilardi



1' - Al via il match!