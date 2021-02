1









Della situazione allo stadio Giuseppe Meazza vi abbiamo già informati per quanto riguarda i tifosi nerazzurri radunatisi in gran massa per aspettare l'arrivo del pullman dell'Inter. Ma ora vi andiamo a presentare, attraverso i canali social delle due squadre, tutte le immagini da San Siro relative al prepartita tra la Juventus e la squadra di Conte, che si affrontano alle 20.45 per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Dall'ingresso dei giocatori nell'impianto milanese fino al riscaldamento in campo pre-match, entriamo insieme in clima partita!