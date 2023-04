No, non è riuscito l'impossibile alla Juventus. I bianconeri cadono a San Siro, dove passa l'Inter per 1-0: decide la rete di Dimarco dopo sedici minuti, e nulla in più. Tanto basta però a Simone Inzaghi, che supera ancora una volta Allegri e porta a casa una vittoria pesantissima. Anche per il futuro.



La Juve perde il secondo obiettivo stagionale, dopo non essere mai stata in corsa per lo scudetto. Finisce pure male: per gioco, occasioni e pure sfortuna.