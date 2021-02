Una rivincita. Senza girarci troppo attorno. Così la Juve vede l'andata delle semifinali di Coppa Italia, che disputerà a San Siro contro un'Inter sulle ali dell'entusiasmo. La gara avrà inizio alle 20.45 e sarà visibile su Rai Uno e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Prepartita, diretta testuale e post partita saranno tutti disponibili su IlBianconero.com.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Pirlo varerà qualche cambio rispetto alla sfida di campionato con la Sampdoria. E' scontato il rientro di Buffon tra i pali e il ritorno dal primo minuto di Matthijs de Ligt. Occhio al centrocampo, dove dovrebbe farsi vedere Rabiot. In attacco, coppia 'a sorpresa': c'è un'esclusione eccellente.



Scorrete nella gallery per le probabili formazioni di Inter-Juve.