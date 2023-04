Ci sarà un check definitivo per, ma le speranze restano poche, pochissimo: difficilmente il serbo sarà a San Siro con i compagni, o almeno potrà accompagnarli fino ale senza poter scendere in campo. Partiamo dunque da un'assenza, la più pesante, per ridisegnare lache sarà questa sera a Milano, nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter. Si parte dall'1-1 dell'andata: un risultato che costringe i bianconeri a dover battere Inzaghi e i suoi in trasferta.Calcio d'inizio alle ore 21.00. La partita sarà visibile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.Ancora qualche ballottaggio per Allegri, soprattutto in difesa e in attacco. Bremer ci sarà. Così come Di Maria. Scorri nella gallery per la probabile formazione della Juventus.