La Juventus affronta l'Inter nell'andata delle semifinali di Coppa Italia, occasione per far rifiatare qualche elemento prezioso in vista degli impegni di campionato, ma senza esagerare col turnover, dato che il livello della competizione è al suo acme.



Calcio d'inizio alle 20.45 a San Siro per questo "derby d'Italia" di coppa



FORMAZIONI UFFICIALI



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; L. Martinez, A. Sanchez. A disp: Padelli, Radu, Gagliardini, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Perisic, Eriksen, D’Ambrosio, Pinamonti. All. Conte

JUVE (4-4-2): ​Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. A disp: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Danilo, Bonucci, Dragusin, Frabotta, Arthur, Chiesa, Fagioli, Peeters, Morata.. All. Pirlo