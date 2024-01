Massimiliano Allegri aveva avvisato tutti prima della partita contro la Salernitana. Vietati passi falsi e massima attenzione. Così è stato, almeno dall'errore di Federico Gatti in poi. I bianconeri hanno superato 6-1 gli avversari e giovedì giocheranno i quarti di finale contro il Frosinone, sempre all'Allianz Stadium. Con la vittoria di ieri, la Juventus ha superato il turno in tutte le ultime 18 occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un dato incredibile se pensiamo anche a come tante big negli ultimi anni sono uscite subito dalla competizione. Quest'anno ad esempio, è toccato a Inter e Napoli.