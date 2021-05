Ciro Ferrara, ex allenatore ma soprattutto giocatore, roccioso difensore, della Juventus, ha parlato della Coppa Italia a margine della presentazione ufficiale della finale che si svolgerà domani sera alle 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Queste le parole di Ferrara: "La Coppa Italia è sempre un obiettivo importante per un club, e negli ultimi anni la competizione si è accesa ancora di più. Il mio ricordo va alla Coppa Italia vinta proprio contro l’Atalanta, nel 1987, in un’annata in cui il Napoli vinse 13 gare di seguito, un primato ancora oggi imbattuto".