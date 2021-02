Ricordate la Juventus di inizio anni Novanta, quella che vagava tra alti e bassi a metà strada tra il ciclo di Platini e quello successivo di Lippi? Quella squadra si tolse però delle soddisfazioni, in singole partite, contro le rivali storiche. Come quando, nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia il 12 febbraio 1992, Paolo Di Canio in apertura di secondo tempo decise con un gol di pregevole fattura la partita contro l'Inter. Buon auspicio per stasera.