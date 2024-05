La #CoppaItaliaFrecciarossa è arrivata a Roma: ad accoglierla alcuni ex #Juve tra cui Zambrotta e Quagliarella #JuventusAtalanta pic.twitter.com/YtW4aWayYm — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) May 14, 2024

Laè arrivata a Roma, lì dove domani sera alle 21.00, nella cornice dello Stadio Olimpico, si giocherà la finale tra. Ad accoglierla direttamente in stazione anche alcuni ex bianconeri, tra cui Fabio Quagliarella e Gianluca Zambrotta, che hanno posato per una foto di rito. Intanto anche la squadra di Massimiliano Allegri è partita per la Capitale, in volo da Caselle; alle 17.00 incontrerà insieme ai nerazzurri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopodiché entrambe le formazioni si sposteranno all'Olimpico per le conferenze stampa della vigilia.