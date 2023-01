Laè stata definita senza paura da Josecome "peggior coppa d'Europa". Non piace a nessuno ma tutti puntano a vincerla. Si punta il dito verso un format che sembra sfavorire le squadre minori, per esempio permettendo alle big di giocare in casa gli scontri diretti. Lo stesso Mourinho ha rivelato: "". Ci sono degli effetti che, calendari alla mano, rischiano di influenzare ulteriormente le scelte degli allenatori per puntare sul campionato.Il Napoli, andrà in scena in Coppa Italia questa sera alle ore 21 contro la Cremonese al Diego Armando Maradona. Tornerà poi a giocare sabato alle 18 contro la Salernitana in trasferta. Discorso diverso per la Juventus però che giocherà contro il Monza giovedì sera alle ore 21 e tornerà in campo domenica alle 20.45 contro l'Atalanta. Ore di riposo? Soltanto 71 ore e 45 minuti. Che saranno 77 per la squadra di Gasperini. La più penalizzata sarà il Monza, che avrà appena 66 ore di riposo tra una gara e l'altra. I partenopei invece, potranno godere di ben 24 ore in più di riposo rispetto alle altre squadre.