Il Consiglio di Lega Serie A si è riunito ed ha approvato all’unanimità la nuova formula della Coppa Italia che sarà in vigore per le prossime tre stagioni e vedrà coinvolti anche i quattro migliori club della Serie C.

La nuova Coppa Italia sarà composta da 20 club di Serie A, 20 di Serie B e 4 di Serie C. Il tabellone sarà stilato in stile tennis con 40 squadre: 36 inserite direttamente, le altre 4 invece verranno inserite da un turno preliminare che coinvolgerà 8 club. Tutti i 6 turni della Coppa Italia saranno in gara unica tranne le semifinali. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.