Il Napoli stasera negli ottavi di finale di Coppa Italia ha affrontato l'Empoli allo stadio Maradona. Come noto, la formazione toscana era senza tre giocatori, tra cui bomber Mancuso, e senza l'allenatore Dionisi (oltre che senza magazziniere) a causa di misure d'isolamento cautelativo disposte dalla Asl napoletana. Nonostante questo, la squadra di Gattuso ha dovuto penare per avere la meglio sugli avversari, che militano in Serie B: i gol di Di Lorenzo e Lozano sono stati pareggiati due volte da un Bajrami in grandissima forma, fino al tap-in del definitivo 3-2 di Petagna a un quarto d'ora dalla fine.