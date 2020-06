Sarà il Napoli a sfidare la Juve, mercoledì prossimo, per aggiudicarsi la Coppa Italia. Alla squadra azzurra ieri sera è bastato un pareggio contro l'Inter, in virtù del risultato della semifinale d'andata, per aggiudicarsi la chance di fronteggiare i bianconeri, e alla luce dell'accesa rivalità fra le due tifoserie ai piedi del Vesuvio già questo è ritenuto un risultato non da poco. Tanto che la showgirl Marika Fruscio, tifosissima dei partenopei, ha deciso di festeggiare il passaggio del turno con un post su Instagram… del tutto sconsigliato ai cardiopatici. Lecito aspettarsi uno striptease completo, a questo punto, in caso di vittoria del trofeo.



