Tra le statistiche che la Juventus ha pubblicato sul suo sito per presentare il match di stasera in Coppa Italia a San Siro contro il Milan, ce n’è una che può far sorridere i bianconeri. Il Milan ha vinto solamente due delle 16 semifinali di andata disputate in Coppa Italia: quattro sconfitte e ben 10 pareggi completano il bilancio. Inoltre, anche se il Diavolo ha passato il turno in due delle ultime tre semifinali disputate in Coppa Italia, gli incroci con la Juventus sono indigesti: l'ultimo risultato utile che gli ha permesso di accedere alla finale risale al 1967, eliminato poi nelle tre occasioni successive.