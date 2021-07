La competizione, con il nuovo format, inizierà sabato 7 agosto con Como-Catanzaro, in programma a Novara alle 19, e poi ancora nei giorni successivi. In campo tanta Serie B e non solo, nel primo weekend di partite ufficiali: Ternana-Avellino (ore 18.30), Perugia-Südtirol (19) e Padova-Alessandria (20.30).Le quattro vincenti del turno preliminare, ricorda la Gazzetta, andranno ad aggiungersi alle 40 squadre già inserite nel tabellone principale, ovvero le partecipanti ai campionati di A e B. Nel tabellone principali, poi, entreranno in gioco le varie squadre, con le 8 teste di serie (la numero 1 è la Juve) che entreranno in gioco solo dagli ottavi in poi. Da lì sarà il classico format.