I tifosi dell'Atalanta si stanno organizzando per sostenere e caricare la squadra impegnata, nel giro di nove giorni, in tre finali importantissime che decreteranno, in ordine, Champions, Coppa Italia e secondo posto. Come racconta Calciomercato.com, i tifosi della Dea si sono dati appuntamento all'hotel Best Western Classica di via Pasteur a Reggio Emilia, alle ore 20 di martedì 18 maggio. "Esserci tutti per portarli alla vittoria, non si può fermare un sogno!", il messaggio in passaparola dei tifosi bergamaschi.