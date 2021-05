Mercoledì 19 maggio alle 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia si giocherà la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. Gara fondamentale per la stagione di entrambe le squadre: la Dea riporterebbe a Bergamo un trofeo che manca dal 1963; i bianconeri renderebbero un po' meno amara una stagione comunque fallimentare sotto diversi punti di vista. Nel frattempo, secondo quanto riporta calciomercato.com i tifosi nerazzurri hanno lanciato un appello per trovarsi alla vigilia della partita ​all'hotel Best Western Classica di via Pasteur a Reggio Emilia, alle ore 20 di martedì 18 maggio. "Esserci tutti per portarli alla vittoria, non si può fermare un sogno!".