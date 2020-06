Tra le novità di questa Coppa Italia versione straordinaria che partirà domani con la sfida tra Juve e Milan, c'è la cancellazione dei tempi supplementari: in caso di parità al 90' si andrà direttamente ai calci di rigore. Undici volte i bianconeri hanno finito le partite dal dischetto: otto vittorie e tre sconfitte. L'ultimo precedente è la semifinale vinta contro l'Inter nel 2015-16, per trovare l'ultima partita contro il Milan finita ai rigori bisogna tornare indietro fino al 1972-73; in quell'occasione vinsero i rossoneri.