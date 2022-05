Mercoledi sera allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena la finalissima di Coppa Italia tra Juventus ed Inter, in quella che sarà una sfida epica e che ha registrato solo due precedenti fra queste due squadre in una finale. Precedenti che sorridono ai bianconeri, vittoriosi in entrambe le occasioni per 4-1 nel 1959 e di 1-0 nella stagione 1965. I tifosi juventini si augurano che questo sia di buon auspicio, sperando di confermare il detto: 'non c'è due senza tre'.