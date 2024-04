Raggiungimento degli ottavi di finale – 400mila euro

Raggiungimento dei quarti di finale – 850 mila euro

Raggiungimento della semifinale – 1,7 milioni di euro

Finalista perdente – 2 milioni di euro

Vittoria in finale – 4,6 milioni di euro

Solo la vittoria in finale vale 4,6 milioni di euro, pertanto il percorso completo può portarne quasi 8. Seppur non paragonabile per esempio alle competizioni europee, anche lapuò essere un'interessante fonte diper le squadre che vi partecipano e che riescono a lottare fino alla fine, come lache questa sera affronterà lanella semifinale di andata. Ecco il quadro completo del, secondo quanto riportato da Calcio & Finanza.