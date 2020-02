Una partita per scacciare fantasmi e polemiche. Giovedì sera a San Siro Milan e Juventus si affronteranno per la semifinale di andata di Coppa Italia ed entrambe arrivano da circostanze simili. I bianconeri sono usciti a testa bassa dal Bentegodi, sconfitta che ha gettato incertezze sull’operato di Sarri, mentre i rossoneri hanno subito la remuntada dell’Inter (da 2-0 a 4-2) nel derby di ieri sera. Tanta attesa per questo big match, seguito da tantissimi tifosi. Infatti, come riporta Tuttosport, per questa partita sono stati già venduti più di 60 mila biglietti. Un pubblico che farà da cornice a una sfida che vorrà dire molto per le sorti delle due squadre.