Dopo la vittoria in trasferta del Napoli sull'Inter prende il via questa sera la seconda semifinale di andata della Coppa Italia che a San Siro vedrà contrapposte Milan e Juventus. I rossoneri di Stefano Pioli, reduci dalla sconfitta nel derby, cercheranno immediatamente di ribaltare il momento no affidandosi ancora una volta a Zlatan Ibrahimovic, protagonista anche nei quarti di finale di Coppa contro il Torino, vinti ai supplementari per 4-2. I bianconeri di Maurizio Sarri arrivano alla semifinale dopo aver battuto per 3-1 la Roma, ma sono anch'essi reduci dal brutto ko di Verona che ha portato l'Inter all'aggancio in vetta alla classifica della Serie A.​ Ecco le formazioni ufficiali.



MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri