"Marzo 2024 si apre con il botto: allo stadio Curva Fiesole sarà di nuovo Fiorentina-Juventus, andata delle Semifinali di Coppa Italia". Il sito ufficiale della Fiorentina presenta così la sfida contro la Juventus, aggiungendo:CALENDARIO E MODALITA’ DI VENDITAVENDITA LIBERA + PROMO ABBONATI PRO/EASY: Dalle ore 15:00 del 23/02/2024 fino ad inizio gara vendita libera dei biglietti, con tariffe dedicate per gli abbonati Pro, Easy.MODALITA’ DI ACCESSO ALLO STADIOTutti i tifosi che accederanno allo stadio (bambini di qualsiasi età e altezza compresi) dovranno essere muniti di biglietto.RIDUZIONIPROMO ABBONATI PRO: tariffa promozionale per tutti gli abbonati Pro, sarà necessario inserire il numero tessera dell’abbonato Pro nel campo “codice coupon”.PROMO ABBONATI EASY: tariffa promozionale per tutti gli abbonati Easy, sarà necessario inserire il numero tessera dell’abbonato Easy nel campo “codice coupon”.RIDOTTO U14: tariffa promozionale per tutti i nati da 01/01/2010, acquisto consentito solo contestualmente ad un biglietto a tariffa Promo Abbonato (adulto) o tariffa Intero.DIVERSAMENTE ABILII biglietti per persone diversamente abili (deambulanti o non deambulanti) con grado di invalidità pari o superiore al 80% con accompagnatore, potranno essere richiesti solo inviando una mail all’indirizzo infodisabili@acffiorentina.it entro 48 ore dall’inizio dell’evento.PUNTI VENDITASito web https://acffiorentina.vivaticket.it/