di Andrea Menon

Basta un episodio e la Juve vince. Vince, senza grandi meriti, e avrebbe anche potuto perdere o pareggiare 0-0 essendo obbligata a vincere al ritorno per andare in finale, ma il calcio è strano e alla fine sorridono solo i bianconeri. L'autogol di Venuti su una delle poche avanzate coraggiose della Juve sposta totalmente gli equilibri, quando forse nessuno lo sperava più. Non si spostano i giudizi, in parte mitigati, ma sempre un po' amari sulla squadra di Max Allegri. Un primo tempo complesso e brutta, una ripresa più vivace, ma non basta per vedere fioccare complimenti.



