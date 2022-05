Domani sarà vigilia e questo è il programma che attende i bianconeri: allenamento al pomeriggio (il primo quarto d’ora sarà trasmesso LIVE sia su Juventus TV che sul canale YouTube), a seguire partenza per Roma per chiudere la giornata e alle 19:30 quando i bianconeri parleranno in conferenza stampa direttamente dallo Stadio Olimpico (anche in questo caso si potrà seguire LIVE su Juventus TV). Su IlBianconero.com, la diretta testuale.