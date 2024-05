Dal sito della Lega Serie A.In occasione della Finale di, Lega Serie A ha predisposto per la prima volta in assoluto due iniziative dedicate ai, al fine di rendere lasotto ogni aspetto.Per gli appassionati con deficit uditivo le conferenze stampa pre e post gara delle due formazioni finaliste,, saranno tradotte nel linguaggio dei segni, così come l'Inno di Mameli cantato da Al Bano. In particolare, per l'esecuzione dell`Inno è prevista un'organizzazione speciale: il servizio di traduzione sarà gestito da una performer/traduttrice sorda che, con il supporto di un’interprete LIS, effettuerà la traduzione in lingua dei segni italiana.Ad un gruppo di tifosi ciechi o ipovedenti presenti allo stadio, invitati da Lega Serie A in collaborazione con l’Associazione UICI Roma, sarà invece fornito un servizio dedicato con commento audio-descrittivo della partita, accessibile tramite un link direttamente dai propri smartphone con l`utilizzo di semplici auricolari.Il servizioriporterà fedelmente a chi è in ascolto, attraverso una cronaca iper descrittiva curata da un professionista appositamente formato, non soltanto ciò che accade sul rettangolo di gioco, ma anche a bordocampo, in panchina e sugli spalti. Raccontando ogni singolo dettaglio si abbattono le differenze e si supera ogni confine, creando un coinvolgimento totale degli ascoltatori.