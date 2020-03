Tra i tanti argomenti trattati in questi giorni, manca all’appello la Coppa Italia. La direzione che Federazioni e Uefa hanno convenuto, era trovare una soluzione al calendario per sistemare coppe europee e campionati. Nulla si è detto in merito alle coppe nazionali, di particolare interesse per quelle squadre che, come Milan e Napoli, non sono sicure di accedere all’Europa, se non grazie alla vittoria della Coppa Italia. Repubblica presenta due ipotesi in merito: la prima, disputare le semifinali rimanenti e la finale una volta concluso il campionato, a luglio, Uefa permettendo. La seconda, la possibilità di chiudere il torneo nella prossima stagione, disputando la finale tra agosto e settembre.