Coppa Italia, finale flop in tv: i numeri degli ascolti

La finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna , disputata ieri sera allo stadio Olimpico di Roma, ha registrato il tutto esaurito eguagliando ilstabilito nell'edizione 2023 tra Fiorentina e Inter, pari a circa 5 milioni e mezzo di euro. Un risultato eccezionale ai botteghini, che certifica il grande richiamo dell’evento dal vivo.Sul campo, è stato il Bologna a scrivere la storia: il club rossoblù ha conquistato un trofeo atteso da 51 anni, regalando a Vincenzo Italiano il suo primo titolo da allenatore in Serie A. Per lui si tratta anche della prima affermazione dopo tre finali complessive disputate con la Fiorentina, comprese due di Conference League. Per il Milan, invece, un’occasione mancata: i rossoneri sono a secco in Coppa Italia da ben 22 anni e, dopo il successo in Supercoppa lo scorso gennaio, non sono riusciti ad arricchire ulteriormente la propria bacheca. Inoltre, dovranno sperare in un piazzamento europeo attraverso il campionato, impresa complicata considerando l’attuale ottava posizione in classifica.

Gli ascolti della finale di Coppa Italia

Il grande successo sugli spalti, tuttavia, non si è tradotto in un altrettanto significativo riscontro televisivo, come scrive Calcio & Finanza. La partita, trasmessa in esclusiva su Canale 5, ha infatti vinto la serata in termini di share rispetto alle altre reti, ma è risultata la finale di Coppa Italia meno seguita degli ultimi 15 anni.Sono stati. Dati che rappresentano un calo rispetto alle edizioni precedenti. Solo la finale del 2019 tra Atalanta e Lazio ha fatto registrare uno share inferiore (sotto il 30%), ma con un pubblico totale superiore ai 7 milioni. Negli ultimi 15 anni, sono solo tre le finali che non hanno raggiunto quella soglia: oltre a Milan-Bologna, anche il derby Roma-Lazio del 2013 (che però raccolse quasi il 40% di share) e, di poco, Fiorentina-Inter nel 2023, che superò comunque quota 7 milioni con uno share più alto.