La finale di Coppa Italia della prossima stagione si giocherà mercoledì 19 maggio 2021 allo stadio Meazza di Milano visto che l'Olimpico di Roma non sarà disponibile perché la Uefa lo vuole libero già dal giorno prima in vista della gara inaugurale dell'Europeo tra Italia e Turchia in programma l'11 giugno. Lazio e Roma giocheranno l'ultima giornata di campionato (ora fissata al 23 maggio) entrambe in trasferta.



DATE - Intanto il calendario della Serie A fa discutere Lega e Figc, che lo ritiene troppo compresso. La Federcalcio suggerisce di disputare in un'unica finestra gli ottavi di finale in Coppa Italia, ora spalmati su due settimane. Questo cambiamento permetterebbe di piazzare un turno infrasettimanale in più, anticipando la fine del campionato al 16 maggio. Sempre secondo il Corriere dello Sport, la soluzione alternativa è ridurre ulteriormente le vacanze di Natale e giocare anche il 27 dicembre. Capitolo Supercoppa italiana, per ora sono state ipotizzate tre date: 18 settembre, 22 dicembre e 13 gennaio. Le prime due comportano il rinvio di una gara di Serie A, la terza di due ottavi di Coppa Italia.