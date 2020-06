A Napoli scoppia la festa per le strade dopo la vittoria degli azzurri ai calci di rigore contro la Juventus. Come documentato dalle immagini di Rai Sport, tantissimi tifosi si sono riversati in strada per festeggiare la vittoria degli uomini di Gattuso che hanno battuto l'ex allenatore Maurizio Sarri. Peccato che non siano state rispettate le norme sul distanziamento sociale ancora in vigore in tutta Italia per limitare la diffusione del coronavirus che anche oggi in Italia ha contato oltre 300 nuovi casi. A Napoli si festeggia, ma purtroppo senza seguire le regole.