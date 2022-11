in campo dalle 14.30 di oggi per il secondo turno didi Serie C. L'avversaria dei ragazzi di mister Massimoè la, che la squadra bianconera dovrà necessariamente battere per poter continuare il proprio percorso nella competizione: in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederà quindi con due tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore.70 ' - GOL JUVE! A segno Sersanti, per lui un "rigore in movimento" dopo un assist al bacio di Mulazzi52' - Occasione per D'Orazio, che prova una rovesciata in area: Raina non si fa sorprendere46' - Si riparte!45' - Si conclude un emozionante primo tempo, squadre negli spogliatoi45' - Gol Feralpisalò. La riapre Bacchetti, bravo a battere Raina durante una mischia in area di rigore38' - GOL JUVE! Svarione della difesa dei padroni di casa, Verduci si inserisce sulla sinistra e insacca il pallone in rete. Bianconeri ancora avanti di due gol33' - Gol Feralpisalò. D'Orazio accorcia le distanze dagli undici metri, niente da fare per Raina33' - Rigore per la FeralpiSalò: ingenuità di Palumbo che ferma fallosamente un avversario in area, l'arbitro non ha dubbi e assegna il penalty20' - GOL JUVE! Raddoppia Compagnon! Dribbling ubriacante del numero 10, che poi fa partire dalla distanza un tiro a giro con il sinistro e manda la palla all'incrocio dei pali. Che gol!18' - Occasione Juve! Dopo un lancio lungo Compagnon si trova a tu per tu con il portiere avversario, senza però riuscire a superarlo10' - GOL JUVE! La sblocca Iocolano! Cross dalla destra di Mulazzi per il numero 20 bianconero, che batte il portiere con una splendida girata1' - Al via il match!Ferretti; Bergonzi, Legati, Bacchetti, Tonetto; Icardi, Musatti (dal 63' Hergheligiu), Gualandris (dal 46' Balestrero); D’Orazio, Guerra (dal 46' Pittarello), Pietrelli. All. Vecchi.A disposizione: Pizzignacco, Neri, Benti, Armati, Pilati, Carraro, Siligardi, Dimarco.: Raina; Mulazzi, Riccio, Muharemovic (dal 63' Poli), Verduci (dal 63' Turicchia); Sersanti, Palumbo, Iocolano; Compagnon, Pecorino, Sekulov. All. Brambilla.A disposizione: Scaglia, Stramaccioni, Nzouango, Ntenda, Bonetti, Besaggio, Cudrig, Rafia, Lipari.