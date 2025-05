Coppa Italia femminile, Spugna: 'L'abbiamo regalata alla Juventus'

Getty Images

Il tecnico della Romaha parlato ai microfoni della Rai dopo la pesante sconfitta subita in finale di Coppa Italia contro la: "Abbiamo regalato tutto, in una mezz’ora è finita la partita. E mi dispiace, soprattutto per questa gente che è venuta da qui da Roma, i nostri tifosi sono i migliori d'Italia: mi dispiace davvero tanto, sono veramente deluso per questo. Dobbiamo fare meglio, dobbiamo essere più attenti, dobbiamo essere più concentrati, più bravi tecnicamente, abbiamo sbagliato troppo".Spugna ha poi aggiunto: "Quando concedi tutto questo ad una squadra forte come la Juventus che ha gamba e passo... Abbiamo pagato degli errori davvero, davvero gravi. In una finale non puoi commettere certi errori. Sono problemi che dobbiamo analizzare, ma basta, bisogna fare i complimenti alla Juventus".