La Juventus Women deve ancora scendere in campo per la semifinale di andata di Coppa Italia femminile, lo farà alle 15 contro la Fiorentina. Un occhio però va rivolto all'altra semifinale, quella del Puma House of Football (ex centro sportivo Vismara) di Milano che vede di fronte il Milan di Davide Corti e la Roma di Alessandro Spugna. Dopo un primo tempo molto combattuto è la Roma ad avere la meglio, imponendosi per 2-0 sulle rossonere. A segno oltre il minuto 80 prima Emilie Haavi e poi Alayah Pilgrim, quest ultima subentrata dopo pochi minuti dal calcio d'inizio in sostituzione dell'infortunata Glionna (ex Juve). C'è però ancora il ritorno da giocare, in programma domenica alle ore 15, ma la Roma si candida ad essere la prima finalista del torneo.